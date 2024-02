10:50

L’Intelligenza Artificiale è il presente. I dati diffusi dal PoliMi parlano di un investimento di 760 milioni di euro in AI da parte delle aziende italiane nel corso del 2023, un valore che si traduce in un +50% sul 2022. Tali investimenti potrebbero inoltre supplire a 3,8 milioni di posti di lavoro, previsione che apre ovviamente a numerose riflessioni. Da tutto ciò non è esente il settore turistico.

“L’AI deve servire per alleggerire i processi manuali degli adv -commenta Paola De Filippo, gerente general di Sabre Italia -. Grazie alla nostra partnership con Google stiamo sviluppando dei prodotti che servono a ridurre i tempi di alcune procedure, oltre che il rischio di non centrare appieno le richieste dei viaggiatori”.



L'Upgrade IQ

Ma se l’intelligenza è artificiale, la passione è umana ed è per questo che va sfruttata proprio per fornire al cliente ciò di cui ha bisogno. “Non dimentichiamo che l’AI senza l’input dell’essere umano non funziona - conclude De Filippo -. Sempre nell’ambito della nostra collaborazione con Google, per esempio, abbiamo dato vita ad Upgrade IQ, una tecnologia che permette alle compagnie aeree di proporre un upgrade ai passeggeri capendo quando è il momento giusto per farlo, un sistema che genera fino al 20% in più di ricavi”.

Gaia Guarino