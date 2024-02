Master Group, Elia Fontaneto entra nella divisione Luxury

15:55

Elia Fontaneto (nella foto) è il nuovo business development manager della divisione Luxury di Master Group World. Con oltre 15 anni di esperienza nel settore del lusso, Fontaneto ha dimostrato grande capacità nel guidare e sviluppare progetti che incarnano l'essenza del lusso.

Un ingresso che il general manager, Monica Accetto, spiega così: "Elia Fontaneto è il professionista giusto per il nostro luxury brand ’Divinity’ e siamo entusiasti di accoglierlo nel nostro team. Con la sua esperienza, personalità e soprattutto qualità umane potrà far crescere ancora di più il nostro marchio diventato ormai punto fermo per i viaggi di lusso in Italia. La sua profonda conoscenza del settore e la sua passione per l'eccellenza del made in Italy si allineano perfettamente con i valori e gli obiettivi dell'azienda. Siamo certi che il suo contributo sarà fondamentale nel consolidare ed espandere la nostra presenza nel mercato del lusso”.



"Quando Monica Accetto mi ha presentato la filosofia di crescita con il brand mirato al lusso 'Divinity' ho subito detto 'we can do it' - ha aggiunto Fontaneto -. Dopo anni di esperienza internazionale maturata come sales ini hotel di lusso, sono pronto ad accettare questa nuova sfida dove puntiamo a rafforzare le nostre partnership e a confermarci come punto di riferimento per l'incoming di lusso sull'Italia”.