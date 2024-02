di Gaia Guarino

08:01

“Il 2023 è stato un anno di recupero e di rilancio. Il primo semestre ha registrato un tasso di crescita più lento, mentre il secondo è stato superiore a qualunque aspettativa”.

Pubblicità

Così Luigi Stefanelli, Southern Europe region associate vice president di Costa Crociere, in occasione della 28° edizione di Protagonisti del Mare, in corso a bordo di Costa Smeralda in concomitanza con il Festival di Sanremo, fa un bilancio dello scorso anno e annuncia al trade le novità per il 2024.



In linea con il proprio piano strategico, l’azienda ha iniziato a investire in maniera importante su comunicazione e prodotto, in particolare con il lancio delle Sea Destination. Un modo per arricchire gli itinerari, primo driver di vendita, e consentire agli ospiti di vivere un’esperienza indimenticabile sia a terra sia in navigazione, ma anche con dei momenti di stop in mare per godere di mete dal fascino unico.



“Non si tratta di un prodotto che abbiamo già a bordo - spiega Francesco Muglia, global commercial senior vice president -. Sono eventi come un aperitivo al tramonto nella Baia di Formentera o un party mentre ci si trova nel punto più profondo del Mediterraneo ossia l’Abisso Calypso”.



E in un’ottica di continua evoluzione, come ben sottolineato dal direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni, vi è la volontà di essere visionari, di essere in grado di seguire i trend e ancora di più di anticipare le tendenze.



Per questo, le novità toccano anche le Land Destination. In seguito all’ascolto di adv e ospiti, è stato ridisegnato il mix del pacchetto My Exploration per le escursioni a terra.



“Sono aggiornamenti che strizzano l’occhio sia ai loyal sia ai nuovi viaggiatori che impareranno ad apprezzarci - conclude Fantoni -. Abbiamo pensato a un nuovo pricing e a una maggiore commissione per le agenzie, al fine di valorizzarne l’impegno messo sulla vendita”.