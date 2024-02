Civitatis, nuova collaborazione con Via con Noi

10:40

Civitatis ha stretto una nuova partnership con Via con Noi, network del gruppo Bluvacanze.

L'intesa amplia le opportunità per le 130 agenzie affiliate a Via con Noi, offrendo l'accesso a un ricco catalogo di esperienze selezionate in tutto il mondo: da visite guidate ad ingressi a musei, da gite in barca a voli in elicottero, da esperienze gastronomiche, a carte turistiche, ma anche spettacoli, transfer ed escursioni di più giorni: un'ampia gamma di opzioni pensate per garantire esperienze di viaggio indimenticabili ai propri clienti.



“Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo accordo, nato per soddisfare le esigenze di molte agenzie in continua ricerca di prodotti esperienziali” spiega Alex Mazzola, head of b2b travel agencies di Civitatis -. Mettere a loro disposizione un catalogo di attività selezionato, nella lingua del cliente e con una piattaforma facile ed intuitiva è per noi una priorità”.



“Siamo contenti di dare un supporto alle nostre agenzie di viaggi per far crescere il loro ventaglio di servizi alla loro clientela” aggiunge Tommaso de Vivo, direttore commerciale di Via con Noi. Questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidamento di Civitatis come leader del settore esperienziale nel mercato italiano e a livello globale. Attualmente il brand lavora con il 90% delle agenzie di viaggio presenti nel territorio italiano, con l’obiettivo nel 2024 di lavorare con il 100% del mercato. Il prossimo obiettivo è quello di aumentare del 50% le vendite in vista delle vacanze di Pasqua".