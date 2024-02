Virgin Voyages modifica l’itinerario di Resilient Lady

12:55

Virgin Voyages ha annunciato una variazione nella crociera di riposizionamento di Resilient Lady, in partenza dall'Australia il 27 marzo, a causa del conflitto in atto in Medio Oriente.

Partendo da Sydney, come riporta Travelmole, la crociera di riposizionamento navigherà attorno alla costa africana e farà scalo prima a Eden e Fremantle (Perth) in Australia e poi a Mauritius in rotta verso l'Africa. Dopo gli scali a Durban e Città del Capo, Resilient Lady risalirà la costa dell'Africa occidentale con scali a Walvis Bay (Namibia) e Praia (Capo Verde) prima di fermarsi a Tenerife, Casablanca, Barcellona e La Valletta. La nave farà poi scalo a Santorini e al Pireo in Grecia.



Gli ospiti che a causa del cambiamento di itinerario desiderassero annullare la crociera, potranno ricevere un futuro credito crociera o un rimborso completo.

Tutte le commissioni degli agenti di viaggi saranno comunque garantite.



“Virgin Voyages sta effettuando una revisione completa degli itinerari di riposizionamento geograficamente simili e di partenze collegate - ha affermato la compagnia in una nota -. Forniremo nelle prossime settimane un aggiornamento su eventuali ulteriori modifiche che dovremo apportare”.