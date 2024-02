Usa, continua la battaglia tra American Airlines e le agenzie sull’Ndc

12:24

È scontro negli Usa tra le agenzie di viaggi e American Airlines. La compagnia aerea e Asta, l’associazione che rappresenta la distribuzione statunitense, sono da mesi protagoniste di una battaglia legale: al centro la decisione di Aa di spingere sull’Ndc, garantendo un canale preferenziale alle agenzie che hanno scelto di adottare la nuova piattaforma e penalizzando quanti restano su Gds. Un copione che abbiamo già visto più volte in Europa.



Ora, dopo cause e ricorsi, presentati da entrambe le parti, il vettore ha diffuso un documento di 20 pagine, in cui accusa Asta di essere impegnata nel soffocamento dell’evoluzione della distribuzione aerea, a vantaggio di alcune agenzie e a svantaggio dei consumatori. “Il cavillo di Asta non riguarda la tecnologia, riguarda il fatto che alcune agenzie di viaggi preferirebbero non utilizzarla”, ha scritto il vettore nel documento riportato da Travel Weekly. La compagnia ha poi continuato: “Nessuno li obbliga a farlo, ma questo lascia a queste adv un altro problema: devono competere con le aziende abilitate all’Ndc, che sono ora in grado di fornire efficienza, innovazione e vantaggi di servizio precedentemente irraggiungibil”.

Pubblicità

Secondo Aa, l’arresto di questo processo di innovazione, lede i consumatori, lasciandoli “impantanati in un protocollo informatico stagnante e statico pre-Internet e pre-API”.