Amo il Mondo, tutte le novità del 2024: Giappone e Sud America sotto i riflettori

14:22

Si chiama More than a Travel il nuovo concept di Amo il Mondo, in cui il viaggio diventa un’esperienza da vivere a 360 gradi. Il concept del t.o. del Gruppo Uvet si articola su 3 linee di prodotto: Classici, con u tour intramontabili, Experience, per viaggi autentici e esperienziali e Luxury Temptation, con strutture che si contraddistinguono per la particolare cura nei servizi, il comfort e le location uniche ed esclusive.

La programmazione per il 2024-2025 prevede 7 nuovi cataloghi: ai “pilastri” Amo il Mondo, ossia Oriente, Africa, India e Oceano Indiano, Australia e Oceano Pacifico, Stati Uniti, Messico e Caraibi, si aggiungono Centro e Sud America, Medio Oriente e Giappone.



Il Sol Levante

Quest’ultimo monografico è la vera novità 2024: il Giappone è destinazione molto richiesta che necessitava di un catalogo dedicato, per fare spazio alle moltissime proposte di gruppo e individuali che Amo il Mondo propone ai suoi clienti.



“Per il 2024 proponiamo tour esclusivi per gruppi ristretti, max 12 persone, con guide parlanti italiano, così da garantire il massimo della qualità - spiega Daria Boglietti, product manager South Pacific & Japan -. Itinerari studiati che combinano le tappe più conosciute come Tokyo, Kyoto, Kanazawa, Shirakawago e luoghi meno battuti come il castello feudale del Corvo Nero di Matsumoto e il tradizionale villaggio postale della Nakasendo Way, Narai-Juku”.



Altra novità nella programmazione sono i tour semi individuali per soddisfare quella fascia di clientela che vuole vivere liberamente alcuni momenti del viaggio ma allo stesso tempo avere servizi prenotati e viaggiare in piccoli gruppi.



America Latina

È un grande ritorno nella programmazione di Amo il Mondo. Un catalogo dedicato a Centro e Sud America, con i grandi classici e le destinazioni più gettonate, accanto ad una nuova programmazione piena di esperienze e proposte luxury.



“Tra le novità proposte, esperienze per vivere a 360 gradi un viaggio che è più di un viaggio, è un’esperienza continua in grado di regalare emozioni e ricordi indelebili. Location fuori dall’ordinario, tour fuori dalle rotte classiche, itinerari personalizzati per soddisfare appieno le richieste dei nostri clienti” spiega Claudia Villa, product manager Centro e Sud America.