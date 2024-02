Cabo Verde Time chiude il 2023 oltre i livelli pre-Covid: “Fatturato superiore ai 5 milioni di euro”

14:43

Fatturato oltre i 5 milioni di euro, in crescita del 18% sul 2019. Cabo Verde Time archivia un 2023 che, oltre a essere superiore ai livelli pre-Covid, dà fiducia per i prossimi mesi. “Capo Verde è tornata a esprimere tutto il suo potenziale e siamo molto contenti del bilancio appena chiuso - commenta Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite CaboVerdeTime -, contraddistinto da numeri che aspettavamo da tempo, risultato di un lavoro corale e di scelte di lungo periodo che hanno portato i frutti sperati. Abbiamo investito in risorse e servizi da offrire alla clientela, che la distribuzione ha immediatamente recepito e che sono state importanti per far crescere le cifre”.

L’operatore registra anche “un ottimo andamento delle vendite”, in particolare, a partire dalla seconda metà del 2023, tra maggio e dicembre, con risultati superiori alle aspettative, frutto anche di un’occupazione media del 95% su 52 partenze, dato considerevolmente migliore di quello previsionale, tarato sul 90% di occupazione annua dei voli.



Le scelte dei consumatori

Quanto alle scelte dei clienti (in totale 5342) particolarmente apprezzata la struttura di proprietà Clubhotel Halos Casa Resort, che ha ospitato l’80% dei viaggiatori. Segue, con il 6%, l’altra struttura di proprietà: il Sobrado Boutique Hotel.



Scelte poi dal 4% dei clienti le strutture del gruppo Melia - Melia Llana, 5 stelle adults only, e Melia Dunas, 5 stelle family resort –; e dal 2% il 5 stelle Hilton Cabo Verde Sal Resort.



L’8% dei viaggiatori ha scelto di prenotare il solo volo. Mentre, sul fronte delle cifre, sono risultate premianti e in linea con le attese, le collaborazioni con i brand Bluvacanze e Gattinoni.



Per il nuovo anno, “il 2024 è partito bene – rivela Dusi - e proseguiamo con il lavoro messo in campo per valorizzare tutto il potenziale di una destinazione ricca di risorse e di un rapporto qualità-prezzo pressoché ineguagliabile e che può essere vissuta tutto l’anno”.