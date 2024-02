di Gaia Guarino

08:44

La 28° edizione di Protagonisti del Mare si conclude con la consueta premiazione delle adv e i riconoscimenti conferiti alla stampa trade. Un’occasione, per il management di Costa Crociere, per incontrare i partner e raccontare le novità per i mesi a venire.

“Abbiamo portato a bordo 400 agenzie e 700 agenti, coloro che rappresentano una parte significativa delle nostre performance”, commenta Luigi Stefanelli, Southern Europe Region Associate Vice President di Costa Crociere.



E durante la cerimonia che ha visto sul palco di Costa Smeralda le adv che hanno conseguito i migliori risultati durante lo scorso anno, è intervenuto anche Mario Zanetti, a.d. dell’operatore, che ha sottolineato come Protagonisti del Mare sia stato ancora una volta un modo per ringraziare le adv del supporto e del lavoro svolto insieme.



“Ci auguriamo che questo evento si sia rivelato non come vi aspettavate ma di più”, ha aggiunto Francesco Muglia, Global Commercial Senior Vice President di Costa Crociere, prima dell’annuncio dei vincitori suddivisi, come da tradizione, in diverse categorie.



A questi premi si sono aggiunti il Premio Costa Crociere Foundation – Guardiani della Costa, il Premio 'Piero Pagni' alla Carriera assegnato a Gino Campanella dell’adv Conca d’Oro Viaggi di Palermo, e il premio per la vincitrice della prima edizione di The Voice of the Sea, talent musicale conquistato da Emma Stamelluti dell’adv Red Orange Tours di Palermo.



Di seguito, l’elenco completo dei vincitori per ogni categoria:





Miglior agenzia Nuovi Clienti



Nord - No problem Viaggi



Centro - Narramondo



Sud - Tutto colorato Viaggi



Nazionale - Boomerang Viaggi





Miglior agenzia C|Club



Nord - Ida’s Viaggi



Centro - Adesso Sole



Sud - Mete d’autore



Nazionale - Sentirsi Viaggiatore





Miglior agenzia Costa Voyages



Nord - Un angolo di paradiso



Centro - Gremi Viaggi



Sud - Altea Viaggi



Nazionale - Zuma Viaggi





Miglior agenzia Vendite di Valore



Nord - Stile di Viaggio



Centro - Sole Mare Viaggi



Sud - Dondequiera Viaggi



Nazionale - Tiepolo Viaggi





Miglior agenzia Early Booking



Nord - Camuna Viaggi



Centro - Otemanu Vacanze



Sud - Quinci Viaggi



Nazionale - Saili Viaggi





Miglior agenzia Vendite Gruppi



Nord - Ribo Viaggi



Centro - Rock&Roll Viaggi



Sud - Ribes Viaggi



Nazionale - Jonica travel





Miglior agenzia Vendite Mice



Robe di Viaggio





Miglior agenzia Vendite Individuali



Nord - Dedalus Viaggi



Centro - Business Class



Sud - I mille Viaggi



Nazionale - Saudage Viaggi





Miglior agenzia Vendite Totali



Nord - Abaco Viaggi



Centro - Sistella Viaggi



Sud - City Pass



Nazionale - Italvacanze





Miglior OTA Vendite Totali



Cruiseline





Migliori Network Partner



Welcome Travel Group

Gattinoni





Premio Costa Crociere Foundation – Guardiani della Costa



Lastour





Top Performance Italia



Adularia Viaggi

Ali&SoF

Criluma Viaggi

Crociere Gratis

Destinazione Sole

Sagist Viaggi

Erebus

4 U Travel

Isola bianca

Oasi e miraggi

Ormas Viaggi

Polaris Viaggi

Fly & Dreams By Caddy

Sogni ed emozioni

Zuccalà Travel





Premio “Piero Pagni” alla Carriera



Gino Campanella – Conca d’Oro Viaggi





Over the top History



Andirivieni Travel

Stat Viaggi

Osiris Travel

Il Vagero

Adda Viaggi

New Feeling Viaggi

Conca d’Oro Viaggi

Caputo viaggi

Agua Travel





Over the top



Viaggi Lisippo

Vi.Def

I viaggi del principe

Volare Together

Lory Viaggi

Il salotto dei viaggi

Fisicara Viaggi





Vincitrice della Prima edizione di The Voice of the Sea



Emma Stamelluti – Red Orange Tours