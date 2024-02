Arriva Paspaley Pearl by Ponant, il nuovo yacht Ponant in Australia

10:27

Debutta il sito web di Paspaley Pearl by Ponant, la nuova nave del gruppo di crociere di lusso francese realizzata in collaborazione con Paspaley per navigare nelle acque australiane di Kimberly.

Il nuovo yacht, che debutterà nel 2025, navigherà tutto l’anno per crociere verso destinazioni tra cui la costa del Kimberley, l’estremo nord australiano, l’Indonesia e la Papua Nuova Guinea. Potrà ospitare a bordo solo 30 passeggeri per un’esperienza di spedizione di lusso rigorosamente boutique.



Sul nuovo sito web è già possibile per viaggiatori e agenzie contattare un concierge dedicato per offrire opzioni personalizzate di viaggio per charter aerei privati, alloggio pre e post crociera e altri servizi.