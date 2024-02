Hotelplan Uk ritira il marchio Esprit Ski: “Ci concentriamo su Inghams”

10:50

Dopo più di 40 anni di attività va in pensione uno dei marchi storici di Hotelplan Uk: Esprit Ski. Il brand, focalizzato sul target delle famiglie, sarà ritirato alla fine della stagione invernale 2023/2024.

Una mossa che, come dichiarato dal gruppo, consentirà a Hotelplan di concentrare le proprie risorse e competenze verso il suo brand Inghams, che sta registrando “un successo continuo”.



La chiusura del marchio, spiega TTG Media, secondo quanto dichiarato da Hotelplan interesserà un “piccolo numero” di posizioni a tempo indeterminato, mentre a ridursi sarà il numero di ruoli stagionali all’estero. “Negli ultimi anni - riporta la nota Hotelplan - Esprit ha dovuto affrontare un numero crescente di sfide operative, mentre all’opposto Inghams ha continuato a prosperare, grazie alla vasta gamma di opzioni per le vacanze, una più ampia scelta di resort e tipologie di alloggio e un servizio di alta qualità”.



Tutte le vacanze Esprit prenotate per l’attuale stagione 2023/2024 andranno avanti come previsto e il marchio continuerà ad accettare nuove prenotazioni per il resto della stagione.