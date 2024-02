Massa, Msc: “Cresce il successo delle crociere invernali”

12:07

Rappresentano una delle risposte concrete al tema dell’overtourism e riscontrano una domanda in continuo aumento, complice anche la maggiore accessibilità dei prezzi. Sono le crociere d’inverno che, come spiega Leonardo Massa, vicepresidente Sud Europa della divisione crociere del Gruppo Msc, non conoscono rallentamenti, anzi.

“Per noi - spiega ad askanews - è un progetto partito ormai da 15 anni, che dimostra un successo crescente sul mercato, in particolare italiano, perché sempre più spesso i nostri ospiti scelgono le nostre navi proprio nel periodo invernale per evitare i fenomeni di overtourism, per poter gustare le mete nel Mediterraneo non necessariamente con un caldo sfiancante, e poi con prezzi che attraggono clienti che magari, in luglio e agosto, non potrebberoaccedere al nostro prodotto".



Le opportunità offerte al passeggero sono simili a quelle estive, come mostra la World Europa, attiva tra Genova e Palermo, la cui vita di bordo scorre identica a quella dell’alta stagione, con negozi, attività e ristoranti tutti aperti e piscine molto frequentate anche all'aperto. "La World Europa - sottolinea Massa - è la nostra ammiraglia, è l'unità tecnologicamente più evoluta di Msc, quella che registra per passeggero il minor impatto sull'ambiente; una nave con 2.600 camere, innovativa come progetto". E nella visione di Msc l'obiettivo è di garantire un futuro a emissioni zero.