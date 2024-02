Travel Angels, convention nazionale a Udine

15:29

Travel Angels lancia la sua convention nazionale. Il gruppo di consulenti di viaggio nato nel 2022 a Udine da un’idea di Deborah Rainis (nella foto) ha scelto proprio Udine per il suo meeting annuale.

Si chiamerà Travel (in) Action la due giorni che permetterà agli oltre 50 Travel Angels di tutta Italia di incontrarsi e incontrare gli operatori del settore. In particolare, l’appuntamento centrale della convention sarà il 24 febbraio, dove, presso Palazzo Kechler, a partire dalle 10 si terrà il workshop organizzato da Travel Angels per i suoi consulenti di viaggio a cui prenderanno parte 16 operatori del settore, tra cui tour operator ed enti del turismo.



Travel Angels ha chiuso il 2023 con un +50% sulle vendite dell’anno precedente, segnando un nuovo risultato positivo in linea con le aspettative del piano industriale.