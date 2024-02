di Gaia Guarino

Costa Crociere guarda al futuro mettendo al centro le adv. La 28° edizione di Protagonisti del Mare, svoltasi a bordo di Costa Smeralda durante la settimana del Festival di Sanremo, ha rappresentato un momento per annunciare le novità di prodotto come le Sea Destinations e per ragionare sul domani del comparto crociere.

“Sul fronte prezzi - commenta Luigi Stefanelli, Southern Europe Region associate vice president di Costa Crociere - nel 2024 si riscontra una tendenza verso un aumento del paniere medio sia a livello Italia sia a livello mondo”. Un trend che fa ben sperare per il segmento turistico, soprattutto se lo si combina con la continua ricerca di esperienze uniche da parte dei viaggiatori. Da qui l’idea di introdurre le Sea Destinations. “Si tratta di un concetto nuovo per l’industry delle crociere”, sottolinea. “Partiremo in primavera e avremo i primi spunti per gli affinamenti del caso proprio dai nostri adv. Abbiamo lanciato un’idea creativa che può fare da apripista per altre novità – aggiunge -. Ricordiamoci che giochiamo in un’arena competitiva che non è solo quella delle crociere ma delle vacanze”.



La volontà è quella di innescare nelle adv un processo di ‘storytelling’ verso il cliente più ricco e differenziante, che funga da leva aggiuntiva alla conversione.



Arrivano i giovani

Parallelamente, cresce il target dei giovani, evidenza che l’approccio comunicativo adottato da Costa Crociere sta dando i suoi frutti. Ne consegue il maggior peso acquisito dai social come strumento di vendita anche per il trade. “Ci stiamo focalizzando su strumenti come Facebook e Instagram”, precisa il direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni. “L’anno scorso abbiamo introdotto il servizio di social media manager per tutte le adv Costa point e Costa point excellence e di queste ha aderito già circa il 75%. Sono significativi i risultati – conclude – e nel corso del 2024 stanzieremo un budget per le adv così da finanziare alcune campagne sponsorizzate, affinché i nostri partner incrementino il numero di follower e dunque il bacino per le comunicazioni di natura ordinaria”.