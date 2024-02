King Holidays cresce su prodotto e tecnologia grazie a Mapa Group Travel

10:24

Prodotto e tecnologia sono al centro dello sviluppo futuro di King Holidays, che si prepara alla stagione estiva proponendosi di migliorare ulteriormente le performance in termini di competitività dell’offerta, velocità di elaborazione delle richieste ed efficienza nelle risposte.



La strategia è possibile anche grazie al socio Mapa Group Travel, che fa capo a Wamos Group, che ha confermato gli investimenti su King Holidays e King Holidays Dmc come presidio del Gruppo sul mercato italiano.

Roberto Minardi (nella foto), direttore commerciale King Holidays, ha spiegato: “Siamo parte della holding Wamos Group dal 2015 attraverso Mapa Group Travel, i cui recenti investimenti mirano a raggiungere l’eccellenza operativa in tutti i processi produttivi. Il Gruppo sta lavorando anche sulla competitività, valorizzando le alleanze progettuali con corrispondenti, partner tecnologici e fornitori di prodotto. Per quanto concerne King Holidays e il mercato italiano, questo ci permetterà di essere ancora più vicini agli agenti di viaggi, con nuovi strumenti di vendita e una proposta di prodotto straordinaria”.



A breve King Holidays presenterà il nuovo gestionale b2b, per la preventivazione e la prenotazione delle pratiche in tempo reale, e la programmazione estiva, basata su nuove strategie di prodotto, rese possibili dal forte potere di acquisto garantito dalla solidità di Mapa Group Travel e da un ulteriore potenziamento delle sinergie di Gruppo.

Attraverso i suoi brand, Mapa Group Travel offre sul mercato iberico un prodotto molto simile a quello di King Holidays: è il caso di Mapa Tours, specializzato in viaggi in Europa, Nord Africa, Medio Oriente e Asia Centrale; Mapa Mundi, dedicato ai grandi viaggi nel mondo; Mapa Dinamics, che comprende il business online b2b per prenotazione di servizi singoli, viaggi su misura e pacchetti multi-destinazione.



Mapa Group Travel ha chiuso il 2023 con un volume di affari di circa 200 milioni di euro, in crescita dell’8-9% rispetto al 2019; il Gruppo Wamos fattura in media 1,2 miliardi di euro l’anno.