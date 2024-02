Tour2000AmericaLatina lancia i viaggi per Pasqua e ponti

10:06

Pasqua e ponti di primavera sono l’occasione per Tour2000AmericaLatina per presentare una nuova collezione di Viaggi Imperdibili, viaggi a partenze garantite e con conferma immediata.

“L’area riservata sul nostro sito permette agli agenti di viaggi iscritti di verificare in tempo reale il numero di posti disponibili per tutti i nostri Viaggi Imperdibili – spiega Bruno Normanno (nella foto), direttore commerciale del t.o. -. Sono sempre di più gli agenti di viaggi iscritti che utilizzano la piattaforma e contiamo di allargare ancora il numero degli iscritti nel corso del 2024”.



Il 23 marzo debutterà il tour Argentina tutto l’anno e il tour Fin del Mundo; mentre le idee per trascorrere Pasqua a Cuba non mancano e vanno dal tour Magica Cuba con mare a Cayo Santa Maria al tour Spirito di Cuba con mare a Varadero o a Cayo Ensenachos.



Due i tour in Perù in partenza il 20 e 22 Aprile: Colori del Perù e Perù Express, mentre il 28 marzo e il 25 aprile parte il tour Messico: Chiapas e Yucatan per ammirare le meraviglie del Paese. Il 25 aprile debutteranno anche i tour dalla Bolivia alla Colombia, da Aruba e Bonaire alla Giamaica e il Brasile.