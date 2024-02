Viaggi, priorità per le famiglie: lo studio eDreams Odigeo

08:00

Malgrado il caro vita, i viaggi restano una priorità per le famiglie. L’84% dei consumatori globali mette infatti i viaggi all’interno dei propri bilanci personali e famigliari, nonostante la pressione dell’aumento dei costi.

Pubblicità

Lo dice uno studio condotto da OnePoll per eDreams Odigeo.



Nel dettaglio, l’indagine ha evidenziato che l’87% degli intervistati ha sottolineato l’importanza del viaggio, tanto da inserirlo nel proprio bilancio familiare. Dato sorprendente è che solo il 2% dei partecipanti in Italia, e il 3% a livello mondiale, ha dichiarato di non ritenere fondamentale viaggiare e quindi di non inserire i viaggi nella pianificazione del proprio bilancio.



La stessa ricerca ha mostrato che le priorità e i valori dei viaggiatori muteranno nei prossimi 25 anni, in linea con i cambiamenti generazionali. Stando al sondaggio, infatti, la maggior parte dei giovani è più propensa degli adulti a scegliere come e dove viaggiare basandosi sulla connettività digitale e sull’inclusività sociale.



Uno dei pilastri è però la convenienza economica: il 48% degli intervistati, di qualunque generazione, la considera essenziale in Italia e il 55% a livello globale.