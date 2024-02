Windstar Cruises, focus su Roma nelle crociere invernali

14:39

Fino a marzo 2024 il ‘Legendary Winter’ di Windstar Cruises propone itinerari alla scoperta di località come Barcellona, Nizza, Livorno con Firenze e Pisa, Roma, viste sotto una luce nuova.

A bordo di Star Legend, nave all-suite e che può ospitare un massimo di 312 passeggeri, il Mediterraneo in inverno offre una prospettiva diversa rispetto a quella degli affollati mesi estivi.

E una delle città che sicuramente offre un ricco patrimonio culturale, solitamente non vivibile a 360 gradi, è Roma. Vedere il Vaticano, la Basilica di San Pietro e monumenti come Piazza Venezia, Piazza Navona, Piazza di Spagna e Fontana di Trevi senza folla è un’esperienza unica.



Gli ospiti potranno anche scegliere di prenotare un’escursione organizzata tra cui ‘Rome on your own’, della durata di 7 ore, ideale per tutti coloro che sono già stati a Roma e che potranno così decidere cosa includere nella giornata e quali panorami della città eterna si desidera vedere. Il pullman infatti accompagnerà gli ospiti nel cuore della città offrendo 4 ore per l’esplorazione e magari anche per lo shopping.



E ancora, ‘Vatican City tour’, per scoprire Città del Vaticano con la sua collezione di opere d'arte di ogni epoca.



‘Tuscan and Etruscan Flavors’ è invece un’escursione alla scoperta dei sapori toscani ed etruschi con una tappa alla Cantina La Parrina che include la visita della stessa ed un tipico pranzo toscano. Il tour poi prosegue con un viaggio a Tarquinia.