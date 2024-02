I servizi Lost Luggage Concierge e Dr.Travel di Sostravel.com in vendita da ACI Blueteam

09:56

Sostravel.com ha sottoscritto un accordo con ACI Blueteam Spa, società del Gruppo ACI (Automobile Club Italia), per la vendita da parte della divisione leisure dei servizi Lost Luggage Concierge e Dr. Travel.

Pubblicità

“Siamo lieti di annunciare una nuova partnership strategica tra Sostravel.com e la divisione leisure travel di ACI Blueteam, che segna un significativo passo avanti nel nostro impegno a fornire servizi innovativi e di valore ai viaggiatori – dice Massimo Crippa, direttore generale Sostravel.com -. Attraverso questo accordo, Lost Luggage Concierge e Dr.Travel saranno disponibili sulla piattaforma PrenotACI del network di agenzie, offrendo ai viaggiatori soluzioni immediate e affidabili per eventuali disguidi durante i loro spostamenti.”



Il servizio Lost Luggage Concierge è un esclusivo servizio di ricerca e rintracciamento e riconsegna bagagli smarriti reso disponibile attraverso la piattaforma PrenotACI.travel. Questo servizio include il tracciamento attivo offrendo un rimborso fino a €100 al giorno per la consegna ritardata dei bagagli a partire da 48 ore dopo la segnalazione, e fino a €4.000 per lo smarrimento definitivo del bagaglio.



Il servizio Dr. Travel è un servizio di telemedicina che cambia il modo in cui i viaggiatori ricevono assistenza medica istantanea. Offre video visite a chiamata, rendendolo accessibile e conveniente per i viaggiatori che necessitano di consultazioni mediche durante i loro spostamenti. Questo servizio, reso disponibile tramite la piattaforma PrenotACI.travel, può essere facilmente attivato con l’inserimento del codice specifico, permettendo agli utenti di prenotare il proprio appuntamento e iniziare la visita con un medico/pediatra.



“Siamo felici di unire le forze con Sostravel.com, un leader nel settore dei servizi digitali ai viaggiatori - aggiunge Massimiliano Biella, leisure travel director di ACI Blueteam -. Questa collaborazione non solo amplia la nostra offerta di servizi, ma sottolinea anche la nostra dedizione nel migliorare l'esperienza di viaggio attraverso soluzioni tecnologiche avanzate e accessibili.”