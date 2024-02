Recruiting Human Company: oltre 600 le posizioni aperte

11:30

In vista dell’estate, Human Company prosegue nella campagna di selezione e recruiting per arrivare a lavorare nell’alta stagione a pieno regime.

Dopo un 2023 chiuso con presenze a + 9% rispetto al 2022, il Gruppo si prepara alla riapertura delle strutture con un importante piano di assunzioni: sono oltre 600 le posizioni aperte nei village e camping in town distribuiti tra Toscana, Veneto, Lazio e Lussemburgo, nella tenuta Palagina alle porte del Chianti e nel Plus Hostel di Firenze.



Diversi i settori di riferimento per le nuove figure professionali da inserire in organico: nell’ambito ricettivo si cercano addetti front office, per l’accoglienza degli ospiti e la gestione delle prenotazioni, responsabili front office per il coordinamento del personale della reception e addetti agli info point, incaricati di fornire informazioni sulla struttura, gli eventi e le esperienze pensate per conoscere al meglio il territorio circostante.



Camerieri/e, aiuto camerieri/e, pizzaioli/e e aiuto pizzaioli/e sono tra le professioni ricercate per il settore food & beverage insieme a baristi/e e economi/e F&B per la ricezione e la gestione dei materiali in arrivo in struttura.

Non mancano le opportunità per il settore della sicurezza, delle pulizie e delle manutenzioni mentre per il retail sono aperte le seguenti figure professionali: addetti/e al market e allo shop e responsabili dell’esercizio.



Per la Toscana, in particolare, le posizioni aperte sono oltre 340 e interessano non solo i villaggi della Costa Toscana come lo hu Park Albatros village e lo hu Montescudaio village, ma anche lo hu Norcenni Girasole village e la tenuta Palagina alle porte del Chianti, il Plus Hostel e lo hu Firenze camping in town.



In Veneto si cercano circa 130 figure per lo hu Altomincio village e per lo hu Venezia camping in town, nel Lazio sono disponibili oltre 65 posizioni tra lo hu I pini village, il Fabulous village e lo hu Roma camping in town mentre sono circa 60 le figure professionali ricercate in Lussemburgo per lo hu Birkelt village.