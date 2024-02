TUI lascia la Borsa di Londra e si sposta a Francoforte

12:28

Gli azionisti del Gruppo TUI hanno votato a favore del delisting dalla Borsa di Londra, scegliendo di accedere, invece, al Prime Standard a Francoforte all'inizio di aprile.

Si prevede che il titolo venga ammesso all'MDAX il 24 giugno.



“Siamo lieti che i nostri azionisti abbiano seguito la nostra raccomandazione e abbiano votato a favore della cancellazione dalla Borsa di Londra – dice Mathias Kiep, cfo del Gruppo TUI -. Gli scambi delle azioni TUI si erano già spostati in larga misura verso la Germania. I vantaggi di una quotazione principale a Francoforte sono evidenti: le strutture sono semplificate, la liquidità è centralizzata e migliorata in un’unica sede di negoziazione.”



Negli ultimi anni, la struttura proprietaria delle azioni TUI è cambiata in modo significativo e si è verificato un netto spostamento della liquidità dal Regno Unito alla Germania. Attualmente circa il 77% delle transazioni azionarie vengono regolate direttamente tramite il registro delle azioni tedesco.