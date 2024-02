Fincantieri consegna la Sun Princess, la nave più grande costruita in Italia

12:51

Fincantieri ha consegnato a Princess Cruises la Sun Princess, prima di due navi da crociera a gas naturale liquefatto per la compagnia. Con 178mila tonnellate di stazza e una capacità di 4300 ospiti, spiega la nota Fincantieri, “è la nave più grande finora costruita in Italia e la prima nave da crociera costruita da Fincantieri a gas liquefatto, considerato uno dei combustibili fossili più puliti in quanto riduce le emissioni di gas serra ed elimina quasi completamente il particolato”.

La nave dovrà però rimanere ancora nello stabilimento di Monfalcone per ulteriori lavori tecnici e dunque, come spiega Travelmole, il viaggio inaugurale del 18 febbraio è stato rimandato al 28 febbraio, con partenza da Roma.



Gli ospiti che hanno prenotato la crociera del 18 febbraio riceveranno un rimborso completo della tariffa insieme a quello di eventuali servizi di bordo aggiuntivi già acquistati. Riceveranno inoltre un credito del 50% per crociere future.