Wttc: call to action sul turismo per spingere la crescita in Europa

13:13

Il Wttc ha lanciato una Call to action a sostegno del settore turistico nella Ue a pochi mesi dalle prossime elezioni europee.

L’appello dell’associazione evidenzia tre aree chiave su cui concentrarsi per modernizzare e migliorare il settore, che potrebbe portare il suo contributo all’economia dell’Unione Europea a quota 1,9 trilioni di euro entro il 2033.



Fra gli interventi da mettere in atto, il Wttc esorta l’Ue a effettuare valutazioni sull’attuazione della legislazione sull’impatto ambientale nel settore, garantendo che la transizione verso un futuro verde e sostenibile sia realizzabile e lavori di pari passo con il settore per raggiungere gli obiettivi di zero emissioni nette.



Inoltre, è necessario promuovere la digitalizzazione del comparto. L’Ue dovrebbe perseguire politiche che consentano viaggi contacless e sostengano l’implementazione innovativa dell’intelligenza artificiale in tutto il settore. Il Wttc supporterà l’Ue per consentire la digitalizzazione dei passaporti e la semplificazione delle richieste di visto.



“Il settore dei viaggi e del turismo è un motore chiave della crescita economica nell’Ue e le misure contenute nella nostra Call to Action garantiranno che continui a crescere in modo sostenibile, ad attrarre nuovi talenti e a prosperare -dice Julia Simpson (nella foto), presidente e ceo del Wttc -. Esortiamo l’Ue ad adottare queste raccomandazioni a beneficio delle imprese e dei viaggiatori a livello globale”.