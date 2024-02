Sporting Vacanze: Cinzia Giannotto area manager per il Nord

11:25

Si amplia lo staff commerciale di Sporting Vacanze. L'operatore rafforza il team al Nord con l’ingresso di Cinzia Giannotto (nella foto) nel ruolo di area manager per Lombardia, Piemonte e Svizzera.

Giannotto vanta una lunga esperienza di booking e prodotto maturata presso Caleidoscopio, nonché competenze commerciali in un settore esterno al mondo del tour operating.



“Stiamo effettuando una importante riorganizzazione aziendale, investendo in modo mirato su aree strategiche affinché la qualità del mondo Sporting Vacanze possa essere sempre più apprezzata e riconosciuta dal trade - spiega il general manager del t.o., Andrea Vannucci -. Cinzia Giannotto insieme a Massimo Novarin (già presente da due anni nelle aree Triveneto ed Emilia Romagna) riporteranno a Daniela Narici in qualità di direttore commerciale. In arrivo a tal riguardo altre novità interessanti”.