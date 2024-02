16:55

Royal Caribbean continua a investire sulla flotta. Il Gruppo ha siglato un accordo con il costruttore navale francese Chantiers de l’Atlantique per la realizzazione della settima nave di classe Oasis.

Il battesimo della nuova ammiraglia - della quale non si conosce ancora il nome - è previsto tra quattro anno, nel 2028.



Nel frattempo, riporta ttgmedia.com, è atteso per questa estate, precisamente per il prossimo luglio, il varo della sesta nave di classe Oasis, Utopia of the Seas.