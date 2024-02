Stati Uniti, record di richieste per i voli nelle agenzie

16:15

Si apre con un boom di vendite di voli l’anno delle agenzie statunitensi. Secondo Arc, nel mese di gennaio le adv hanno incassato dalle prenotazioni di biglietti aerei 8,9 miliardi di dollari, registrando una crescita del 7% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Forte in particolare - stando a quanto riferito dall’associazione – la domanda per destinazioni come Cancun, Miami e Fort Lauderdale, particolarmente amate dal pubblico d’oltreoceano nei mesi primaverili. Bene anche i viaggi d’affari, in incremento del 7% sull’anno precedente.



In aumento dell’8% i viaggi domestici, mentre quelli internazionali, riporta Travel Weekly, sono cresciuti del 6%.