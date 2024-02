Kuda: Gian Marco Caprotti nuovo responsabile divisione t.o.

10:37

Kuda Tour Operator rafforza la propria squadra e introduce una nuova figura in qualità di responsabile della divisione Tour Operator. Si tratta di Gian Marco Caprotti, che dopo una lunga militanza in Quality Group come sales manager prima e product manager dopo, apporterà un contributo rilevante di esperienza maturata nel corso degli anni.

Africa e America Latina nel cuore, passione per la natura e per il viaggio, Caprotti ha dedicato la sua vita professionale alla ricerca di soluzioni che arricchissero di valore le esperienze di viaggio.

La scelta di Kuda si è basata proprio su questi aspetti, che condivide nella pianificazione dei propri viaggi, e per la grande professionalità e il desiderio di raccogliere una sfida stimolante in un’azienda che vuole garantire alla distribuzione segnali di consistenza, professionalità e affidabilità.