Primarete festeggia 30 anni: le iniziative di un anno di festa

11:49

Un nuovo catalogo, il nuovo sito e un roadshow con 5 eventi esclusivi in Italia. È questa una parte del programma con il quale Primarete festeggerà i suoi 30 anni nel 2024.

“Sono molto contento e orgoglioso di essere riuscito a realizzare un così lungo percorso. È stato sicuramente uno sforzo sia economico che lavorativo perché gli ostacoli che ci sono trovati davanti nel turismo sono stati tanti – dice il patron Ivano Zillio -. Nonostante questo alla fine siamo riusciti lo stesso a realizzare un sogno. Per tutto ciò che siamo stati e che saremo, io e il mio staff abbiamo deciso di realizzare festeggiamenti per tutto l’anno. Sarà un 2024 scintillante!”



Fra le iniziative per il 30° anniversario, un nuovo catalogo e il nuovo sito Primarete, oltre a un roadshow con cinque eventi esclusivi, il primo dei quali, “Calici di Primavera”, si terrà nel nuovissimo attico della sede il 27 marzo.



“Un'altra iniziativa commerciale che abbiamo programmato è un concorso a premi per le agenzie. Ma il top dei nostri festeggiamenti per i nostri primi trent’anni avverrà in un castello, stiamo organizzando una convention dove cercheremo di stupire tutti i nostri ospiti come abbiamo fatto per l’anniversario dei 25 anni” dice Zillio.