08:03

Pubblicità

Le prospettive per l'Italia nel 2024 sono decisamente positive. Lo conferma anche Marcello Mangia, presidente della società che porta il nome di famiglia, ai microfoni di Gente di Viaggi.



Ma, secondo il manager, il trend non nasce solo dal fatto che, rispetto ad altre destinazioni in altre aree del mondo, la Penisola possa contare su una certa stabilità.



"L'Italia - afferma - sta conquistando una posizione di rilievo nel panorama dell'hospitality internazionale grazie alla qualità che sta incrementando. Questo è qualcosa di solido, duraturo nel tempo".



Per quanto riguarda Mangia's, "i numeri ci fanno confidare in un ottimo 2024", aggiunge. Principale novità l'investimento nei city hotel, "che rappresenta anche un chiaro segno di fiducia nel mercato".