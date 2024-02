ACI blueteam sviluppa il segmento luxury e guarda all'estero

10:00

ACI blueteam apre a un 2024 pieno di novità forte dei risultati dell’anno appena finito, chiuso con un bilancio positivo che evidenzia un incremento del +7% nei volumi rispetto al 2019, anno record per la travel management company, e del 34% sul 2022. La crescita è stata costante su tutte le unit aziendali, dal business travel al Mice, fino al settore leisure & agenzie partner.

Fra le iniziative che hanno portato a questi risultati, le operazioni legate al Gruppo ACI, come il GP Travel Club di Monza, dedicato ai Top Client in occasione del Gran Premio d’Italia, e la creazione dell’Ufficio Viaggi dedicato ai soci ACI per tutte le attività leisure.



Grande successo anche per il brand Exclusive lanciato a ottobre 2023. Il gradimento del marchio da parte dei clienti del target luxury ha portato all’apertura di una lounge nella zona Duomo di Milano e di una seconda lounge presso l’ufficio di Roma inaugurato a novembre 2023.



“L’impegno e i risultati ottenuti nel 2023 – dice Alfredo Pezzani (nella foto), cbo ACI blueteam – hanno posto solide basi per il nuovo anno che, fin da questi primi mesi, sta evidenziando segnali estremamente positivi, prevedendo un’ulteriore ottimizzazione dei processi operativi e una crescita controllata dei volumi.”



Tra gli obiettivi del 2024 figurano importanti investimenti su tutte le piattaforme tecnologiche (BtTool – Self Booking Tool – Wondermiles e PrenotACI), con l’implementazione delle funzionalità dedicate alla ricerca delle migliori soluzioni tariffarie per voli, treni, hotel e servizi leisure e un piano di sviluppo del segmento luxury con il rafforzamento del team Exclusive ACI blueteam, al fine di consolidare ulteriormente le quote di mercato.



Guardando al futuro, ACI blueteam si propone di realizzare un ambizioso progetto di espansione internazionale attraverso l'apertura di nuove filiali all’estero.