Pitchup.com: aumentano le prenotazioni outdoor anche in inverno

17:24

Le vacanze all'aria aperta non chiudono i battenti in inverno. Lo testimoniano i dati pitchup.com, piattaforma specializzata nell'outdoor, che registra per il periodo compreso tra il 22 dicembre 2023 e il 20 marzo 2024 un totale di 34mila vacanzeri, contro i 33mila dello scorso anno.

In particolare, si legge nella nota diramata dalla piattaforma, l'Italia ha visto un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2022-23.



Per quanto riguarda le destinazioni, ai primi posti si piazzano Regno Unito, Spagna, Francia, Italia e Nuova Zelanda.



I campeggiatori invernali sono, in Italia, per il 55% coppie, per il 25% famiglie, per il 16% viaggiatori solitari e per il 5% gruppi di adulti.