Originaltour, cresce il team commerciale

14:15

Originaltour rafforza la squadra commerciale. Il team si allarga con l’ingresso di Carlo Montanaro, che si occuperà di promuovere la programmazione dell’operatore nelle agenzie di viaggi di Roma e del Lazio.

“Con il potenziamento della rete vendita – spiega Loredana Arcangeli, direttore generale di Originaltour -, vogliamo affiancare ancora di più le agenzie di viaggi italiane, aiutandole a proporre in modo adeguato il nostro prodotto”.



Montanaro, giunge nel t.o. dopo una breve collaborazione con Alidays e ha alle spalle una lunga esperienza iniziata tra le fila di Intersaga e proseguita per 14 anni in Pianeta Terra e per altri 14 anni in Press Tours. “Mi occuperò di un’area che conosco molto bene - commenta Montanaro -, con agenzie di viaggi con le quali ho rapporti di lavoro decennali, e sulla quale è importante investire con un brand come quello di Originaltour, specializzato in destinazioni come Oman ed Emirati Arabi, Vietnam, Malesia e Uzbekistan”.



L’ingresso di Montanaro segue quello avvenuto alla fine del 2023 di Andrea Gozzi, a cui è stata affidata la promozione dell’operatore per diverse aree nel Triveneto. Anche Gozzi vanta un’esperienze trentennale in tour operator, compagnie di crociere e agenzie di viaggi.