Ncl, le ammiraglie Prima e Viva in crociera nei Caraibi

11:24

Ncl offre fino ad aprile itinerari nei Caraibi con partenza da San Juan, Porto Rico e Galveston, Texas, a bordo di Norwegian Prima e di Norwegian Viva, le prime due navi della Prima Class.

Norwegian Prima offre viaggi di sette giorni che comprendono l’isola privata della compagnia, Harvest Caye in Belize; Costa Maya e Cozumelin Messico e Roatán in Honduras.

Norwegian Viva è basata a San Juan e offre viaggi di sette giorni alla volta di Tortola nelle Isole Vergini Britanniche; St. John ad Antigua; Bridgetown a Barbados; Castries a Santa Lucia; Philipsburg a Saint Martin; Saint Thomas, nelle Isole Vergini Americane. Da sottolineare la formula senza giorni di sola navigazione.



Le prime due navi della nuova classe possono accogliere fino a 3mila 100 ospiti in doppia occupazione e comprendono oltre mille 500 cabine, 18 ristoranti e 17 bar e lounge su 20 ponti.

Fra le nuove esperienze, Prima Speedway, il primo circuito di e-kart su tre livelli; Prima Theater & Club, un teatro che diventa una pista da ballo a tre piani; il Metropolitan Bar, il primo cocktail bar sostenibile sul mare della compagnia e l’Indulge Food Hall che offre 11 diverse tipologie di tradizioni culinarie che comprendono Q, BBQ in stile texano.



Tra le novità anche oltre 4mila metri quadri di spazio per passeggiata esterna, Ocean Boulevard, aumentando così lo spazio solarium, comprese le infinity beach e infinity pool, così come La Terrazza, lounge area della nave; il Concourse, giardino delle sculture all’aperto e Oceanwalk, un ponte di vetro che offre grandi opportunità per fare foto.

In aggiunta alla grande varietà di attività a bordo, Norwegian Prima e Norwegian Viva offrono anche alcune delle sistemazioni più spaziose disponibili, come le cabine con i balconi collegati per grandi famiglie e The Haven by Norwegian, la lussuosa area con accesso privato tramite chiave con 107 suite, un ristorante privato, bar, lounge e solarium con un concierge dedicato e un maggiordomo disponibile 24 ore.



Ad aprile 2024 Norwegian Viva salperà poi verso il Mediterraneo e le isole greche, offrendo così ai passeggeri la possibilità di immergersi nella bellezza e nella cultura europea.