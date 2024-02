Agenzie di viaggi per l’estate 2024: “Bentornato early booking”

10:39

L’estate 2024 si avvicina ma nelle adv il lavoro è già ‘caldo’. Secondo gli agenti di viaggi italiani, infatti, l’anno si è aperto con una grande richiesta di preventivi e diverse conferme tanto da poter dire a gran voce: ‘Bentornato, early booking!’.

“Rispetto al passato abbiamo notato un’inversione di tendenza - spiega Antonio Di Nino di Ventur Viaggi, Pescara -. Le persone si muovono in anticipo con le prenotazioni e questo consente di trovare tariffe e servizi più vantaggiosi, oltre a consentire a noi adv e ai t.o. di lavorare meglio”.



E così, superati tre anni lunghissimi, il booking sembra finalmente tornato ai ritmi del pre-pandemia. Dopo una buona ripresa già nel 2023, come racconta Anna De Vincentis di Una vita viaggiando, Taranto, “da inizio gennaio la gente si è ricordata di voler andare in vacanza. Abbiamo ricevuto innumerevoli prenotazioni – aggiunge – soprattutto per destinazioni intercontinentali”.



“Siamo partiti con un gennaio che non vedevo da anni - sottolinea Nancy Manna di Vivere&Viaggiare di Desenzano del Garda (Bs) -. Tutti sono impazziti per prenotare le loro vacanze estive, abbiamo lavorato no-stop con un ottimo advance booking, e nonostante avessimo riscontrato fin da subito prezzi molto più elevati rispetto agli scorsi anni, abbiamo portato a casa tantissime conferme e dunque grandi soddisfazioni!”. G. G.