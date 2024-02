di Gaia Guarino

Importanti novità per 5 milioni di partite Iva. Il Governo, infatti, sta lavorando per rendere accessibile a tutti la dilazione del pagamento dei saldi nonché quello del primo e del secondo acconto delle imposte sull’anno precedente.

Una soluzione in parte già in essere per il 2024, ma destinata soltanto alle partite Iva fino a 170mila euro di reddito dichiarati per il 2022, e che ha consentito ai contribuenti di rateizzare in 5 mesi il secondo acconto di novembre .



Al contempo, come si legge su corriere.it, via libera anche alla Precompilata Iva per quasi 2,4 milioni di professionisti e imprese, e per la precisione - come comunica l'Agenzia delle Entrate - per coloro che rientrano nella platea definita dai provvedimenti dell'8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023.



In ultimo, cambiamenti anche per ciò che riguarda le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, in quanto i destinatari dei documenti Iva precompilati e i loro intermediari avranno modo di scaricare le bozze dei registri Iva mensili, i prospetti riepilogativi su base mensile e trimestrale, le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la bozza della dichiarazione Iva annuale.