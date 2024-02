Volonline, al via la partnership strategica con Spencer & Carter

11:07

Spencer & Carter ha stretto una partnership strategica con Volonline Tour Operator.

“Siamo contenti di poter annoverare il Gruppo Volonline tra i nostri clienti ̶ afferma il direttore commerciale di Spencer & Carter, Massimiliano Masaracchia ̶ . La loro visione, professionalità e approccio alla tecnologia si allineano perfettamente con la nostra visione di business e siamo certi che questa collaborazione ci porterà grandi soddisfazioni. Come broker assicurativo internazionale, ci impegniamo a fornire soluzioni all'avanguardia, unendo sempre la competenza assicurativa e la tecnologia al servizio del cliente".



“Abbiamo trovato in Spencer & Carter un partner con il quale condividiamo non soltanto la visione ma anche la missione aziendale. Se il Gruppo Volonline è vicino agli agenti di viaggi nel loro lavoro quotidiano, Spencer & Carter è al nostro fianco con la personalizzazione dei prodotti assicurativi in funzione alle nostre esigenze” ha aggiunto Luigi Deli, founder & ceo di Volonline.