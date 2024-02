Booking.com, maxi-multa da 486 milioni di euro in Spagna

14:01

Maxi-multa in Spagna per Booking.com. Il Garante della concorrenza del Paese ha comminato alla piattaforma una sanzione da 486 milioni di euro per violazione delle regole sulla concorrenza.

Pubblicità

Una sanzione inaccettabile per il ceo di Booking, Glen Fogel, che ora pensa di fare ricorso contro la decisione della Commissione nazionale spagnola per i mercati e la concorrenza. “Non potremmo essere più in disaccordo con questa decisione e con una multa che hanno scelto di applicare arbitrariamente”, ha tuonato, riporta Travel Mole.



Un’altra tegola per l’Ota, già da tempo sorvegliata speciale dell’Ue.