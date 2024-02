Kel 12: nove itinerari in India durante il Maha Kumbh Mela

13:51

India al centro della programmazione di Kel 12.

L’operatore propone nove itinerari, che abbracciano diverse zone dell’India e del Nepal, accomunati dall’esperienza di assistere al Maha Kumbh Mela, il più grande raduno religioso del mondo che si terrà il 3 febbraio 2025, ad Allahabad. Ad accompagnare i viaggi ci saranno gli esperti.

“Niente è come il Maha Kumbh Mela e per poter vivere questa esperienza, questo viaggio nell’anima più intima e profonda dell’India, Kel 12 ha studiato nove differenti itinerari che convergeranno tutti ad Allahabad tra il 2 e 3 febbraio. Sette proposte sono già online mentre altri due sono di prossima uscita e prevedono tour sul Gange a bordo di una barca in esclusiva per Kel 12. Viaggi evento nell’evento – con partenza garantita - studiati per poter far scoprire l’anima più autentica e spirituale di questo Paese” conferma Rosanna Locati, product manager.



Ad Allahabad dove si svolgono i momenti più̀ importanti e partecipati del Maha Kumbh Mela, con processioni, bagni e ritualità̀ che coinvolgono i fedeli giorno e notte, Kel 12 prevede una sistemazione in un campo tendato riservato ai propri viaggiatori. “I nove itinerari disegnati da Kel 12 convergeranno tutti ad Allahabad dove i nostri gruppi, per un totale di 200 persone, avranno la possibilità di sostare per tre giorni in un campo tendato dotato di una tenda-ristorante e di tende con più ambienti, dotate di veri e propri letti, lenzuola, coperte, bagno privato con doccia, veranda, elettricità. Ogni gruppo manterrà la propria autonomia organizzativa nella gestione delle giornate, tranne i momenti dei pasti”.