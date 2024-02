World Explorer rafforza il commerciale in Veneto ed Emilia Romagna

16:37

Nel 2023 World Explorer ha incrementato del 45% il fatturato rispetto al 2022 e ora si appresta a rafforzare la rete commerciale ingaggiando due nuovi professionisti che da gennaio si occupano della promozione in Veneto ed Emilia Romagna.



Al team di sales composto da Stefano Galimberti per la Lombardia e Maurizio Li Cauli per Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta, si aggiungono Patrik Bonomo per il Veneto e Valentina Capaccioli per l’Emilia Romagna.



“Sono lieto di dare il benvenuto ai nuovi elementi della squadra commerciale di World Explorer. Si tratta di due figure con una vastissima esperienza in ambito turistico, a cui ci affidiamo certi della loro solida conoscenza del prodotto. Ritengo, infatti, che, ancor più delle capacità di vendita, sia oggi basilare per il raggiungimento dei risultati una personale e profonda consapevolezza di quanto si propone al cliente. Data anche la continua crescita del numero delle proposte, è importante lavorare con professionisti preparati e di esperienza quali Valentina Capaccioli e Patrick Bonomo, in grado di lasciare ai nostri partner commerciali le corrette nozioni per vendere agilmente l’ampia offerta che caratterizza un catalogo in costante evoluzione come quello di World Explorer” ha dichiarato Alessandro Simonetti (nella foto), managing director.



Valentina Capaccioli può vantare anni di conoscenza del comparto turistico, con un passato da promotrice commerciale, avendo lavorato per diversi anni in un'agenzia di viaggi di Reggio Emilia. Inoltre, avendo lavorato in un tour operator e come accompagnatrice, conosce le dinamiche organizzative dei gruppi. Infine, è curatrice e speaker di un programma di viaggi e turismo per una web tv.



Anche Patrik Bonomo vanta una lunga esperienza come promotore e commerciale nel settore turistico. Attualmente ricopre il ruolo di commerciale anche per la catena Bluserena.