Uk: le truffe sulle vacanze sono costate 12 milioni di sterline nel 2023

12:29

Un vero e proprio 'tesoro'. Secondo i calcoli di Action Fraud, solo nello scorso anno e solo nel Regno Unito le truffe sulle vacanze hanno fruttato 12 milioni di sterline, sottratti dunque agli aspiranti vacanzieri.

Come riporta ttgmedia.com, sono stati oltre 6.500 i casi di frode nel 2023. Il costo medio dunque è stato di 1.851 sterline a persona.



L'Abta, ovvero l'associaione britannica degli agenti di viaggi, ha appoggiato Action Fraud nel sostegno di una campagna per la sensibilizzazione dei clienti nei confronti di un problema come quello degli inganni legati al turismo, che sta diventando sempre più pressante.



L'associazione ha sottolienato come i truffatori agiscano soprattutto su mete e periodi maggiormente richiesti e con mezzi sempre più sofisticati.