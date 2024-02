08:04

Viene definita come ‘l’ultima frontiera del turismo’ ma di fatto ha compiuto in breve tempo passi da gigante: stiamo parlando dell’Arabia Saudita e di AlUla, una destinazione che più di altre necessita di competenza e professionalità per l’organizzazione di un viaggio unico.

Il webinar di TTG Italia, organizzato da Kel 12 in collaborazione con Saudi Tourism Authority e con Royal Commission for AIUIa, ha proprio l’obiettivo di fare focus su punti forti, curiosità, novità di prodotto e futuro di una meta che sta rapidamente imponendosi sul mercato italiano.



Il webinar in programma giovedì 7 marzo alle 14,30 proporrà una serie di spunti di viaggio grazie alla partecipazione di Giacomo lachia, product manager Arabia Saudita di Kel 12, Marco Restelli, giornalista ed esperto di Kel 12, Lucrezia Martinengo, market manager Italy di Royal Commission for AIUIa e Alberto Truffa, travel trade manager Italia di Saudi Tourism Authority.



Obiettivo dell’evento formativo dedicato al trade è quello di offrire uno spaccato non solo delle località più note, ma anche e soprattutto di quelle insolite, tra siti archeologici, città moderne dall'anima antica e una natura inaspettata.



I lavori verranno aperti da Daniela Di Berardino, trade manager di Kel 12, che offrirà una prima panoramica della destinazione. A seguire, dettagli sugli itinerari e sul valore aggiunto della programmazione firmata da Kel 12, informazioni utili per pianificare il viaggio e infine la possibilità di porre domande direttamente ai relatori.



E’ già possibile iscriversi a questo link al webinar gratuito realizzato in collaborazione con TTG Italia.