Stylish Rent, l’autonoleggio con servizi a 5 stelle

16:45

Si chiama Stylish Rent l’autonoleggio ‘differente’ che dal 2018 propone un’evoluzione del settore in termini sia di auto per i clienti sia, soprattutto, in termini di servizi.

Stylish Rent vuole abbinare la praticità del noleggio di auto premium a breve termine con le attenzioni personalizzate di un hotel a cinque stelle.



A guidare la nuova realtà è Luca Maggiore (nella foto), nome noto dell’autonoleggio tricolore. “Il nostro obiettivo – dice - è codificare l’evoluzione del settore che, proprio come accade con l’hotellerie, sta virando sempre di più verso il lusso”.



Fra i plus dell’azienda, operativa in Italia e nel Sud Europa, la flotta di ultima generazione a propulsione ibrida di Audi, Bmw, Maserati, Land Rover e Mercedes, nonché il servizio di consegna e ritiro a domicilio dell’auto noleggiata, l’assistenza H24 e all’occorrenza la sostituzione immediata dal veicolo. Non solo: l’esperienza di noleggio include un briefing tecnico per meglio apprendere il funzionamento del modello scelto.



Le vetture sono prenotabili attraverso piattaforma digitale e app.