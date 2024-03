08:07

Un panel di relatori competente e appassionato e una destinazione, l’Arabia Saudita, che ha raggiunto sette anni prima l’obiettivo prefissato per il 2030, ricevendo lo scorso anno oltre 100 milioni di turisti: il webinar organizzato da Kel 12 in collaborazione con Royal Commission for AIUla e Saudi Tourism Authority ha l’obiettivo di presentare una destinazione dai mille volti.

‘AlUla e Arabia Saudita L'ultima frontiera del turismo‘, in programma il 7 marzo alle 14,30, porterà gli agenti di viaggi alla scoperta di AlUla e dell'Arabia Saudita con autorevoli esperti della destinazione.

In compagnia di Giacomo lachia, product manager Arabia Saudita Kel 12, Marco Restelli, giornalista ed esperto Kel 12, Lucrezia Martinengo, market manager Italy Royal Commission for AlUla e Alberto Truffa, travel trade manager Italia Saudi Tourism Authority, si partirà da AlUla per immergersi nelle atmosfere saudite, viaggiando nei luoghi oggi più noti e soprattutto in quelli più insoliti, tra siti archeologici, città moderne dall'animo antico e una natura inaspettata.



Un'occasione per conoscere la programmazione, che comprende nove itinerari, e le unicità della destinazione, nello stile Kel 12.

All’evento di formazione interverrà anche Daniela Di Berardino, trade manager Kel 12 .

E’ possibile iscriversi al webinar gratuito organizzato in collaborazione con TTG Italia il prossimo 7 marzo alle 14,30 direttamente a questo link.