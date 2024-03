Star of the Seas di Royal Caribbean rinvia il debutto

10:17

Un altro rinvio per la partenza di una nave da crociera. Questa volta tocca a Royal Caribbean, che ha dovuto posporre il debutto di Star of the Seas, la seconda nave di classe Icon, a causa dei ritardi del cantiere Meyer Turku in Finlandia dove la nave è in costruzione.

Il debutto, inizialmente previsto per il 17 agosto 2025, con una seconda crociera prevista per il 24 agosto, è stata fatto slittare per ora al 31 agosto 2025.



Nella nuova data per la crociera inaugurale, la Star salperà da Port Canaveral, base dalla quale opererà tutto l’anno.



Gli ospiti che hanno prenotato le crociere cancellate possono prenotare un'altra nave o spostarsi alla prima e alla seconda crociera della Star il 31 agosto e il 7 settembre.