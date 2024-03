Nuovevacanze lancia un motore di ricerca integrato ad hoc per le crociere

12:13

Nuovevacanze spinge sul settore delle crociere e lancia il nuovo motore di ricerca ad hoc si integra totalmente ad Aria. Attivo da metà marzo, questo nuovo tool offrirà alle adv una user experience ancora più personalizzata e completa.

Tra i vantaggi, oltre all’l'integrazione del motore crociere con quello già esistente, figura l’apertura di nuove opportunità per creare pacchetti di viaggio su misura.



“Con questo importante strumento dedicato alla prenotazione delle crociere che mettiamo a disposizione della adv offriamo loro una risorsa innovativa, che permette di dominare con poche e semplici mosse il mercato turistico in tutte le sue componenti. Il segmento cruise sta godendo di un favore dei viaggiatori in costante crescita, con previsioni di incrementi sia su scala nazionale sia su quella mondiale: la possibilità di poter prenotare le crociere attraverso il nostro sistema Aria e di combinarle con totale flessibilità con altri servizi rappresenta, quindi, davvero un vantaggio competitivo notevole che andiamo a offrire alle nostre agenzie” commenta Corrado Lupo (nella foto), amministratore delegato di Nuovevacanze.



Il tailor made a 360 gradi diventa, quindi, una realtà a disposizione di tutte le adv affiliate a Nuovevacanze, con la possibilità di far crescere il volume di affari andando a interagire in modo integrato con tutti i segmenti della filiera turistica.

“Questa novità è frutto dell’architettura hi-tech del nostro sistema e dalle risorse che dedichiamo all’innovazione con l’obiettivo di mettere le adv nella condizione di cogliere con semplicità tutte le opportunità offerte dal mercato, anche grazie alla capacità di offrire in real time la soluzione modellata sulle esigenze del cliente. La tecnologia serve a questo ed è il fattore chiave che spesso fa la differenza in fase di contrattazione e costruzione della proposta” chiude Lupo.