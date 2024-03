14:30

Turbanitalia torna in gioco grazie alla collaborazione di Start Promotion.

Lo storico tour operator nato nel 1982 e specializzato sulla Turchia torna in pista con Müge Sakman in qualità di titolare.

Sakman si è formata con studi nelle scuole italiane e ha iniziato nel 1975 la professione di guida per i gruppi italiani in Turchia. Nel 1989 ha deciso di fondare a propria agenzia ricettiva organizzando la programmazione e fornendo i servizi a numerosi operatori e agenzie italiane.



“Nel 2005 a seguito della volontà di cessare le attività della precedente proprietà di Turbanitalia ho deciso di acquisire il tour operator - spiega Müge Sakman - che fino al periodo del covid contava su una ventina di collaboratori, fornendo pacchetti e servizi a ad agenzie e network sia italiani che esteri”.



Turban é specialista nel proporre tour culturali archeologici e la sua forza è quella di mettere una speciale cura non solo nella programmazione, fatta da veri esperi, ma anche di assegnare i tour a guide specializzate secondo il tipo di gruppo.

“Attualmente la programmazione copre, come da consuetudine, quasi tutto il territorio turco – prosegue Sakman -. Ultimamente abbiamo aggiunto itinerari per la Mesopotamia settentrionale, arricchendo così programmi già interessanti e consolidati, ma aggiungendo con le visite ai reperti archeologici di recente scoperta, come Gobeklitepe”. Gran parte dei tour sono garantiti su base settimanale.



“Il marchio Turbanitalia sarà commercializzato da Start Promotion, dando origine alla nuova denominazione Turbanitalia by Start Promotion – precisa Sakman –, società milanese nata nel 1995, che condivide il know how e negli anni ha saputo affiancare l'attività di turismo e incentive ad una forte impronta congressuale e di event organization. La qualità accessibile che ha sempre ispirato l'offerta Turbanitalia sarà mantenuta e messa a disposizione delle agenzie con tariffe speciali Pegasus Airlines e Turkish Airlines, strutture alberghiere selezionate e assistenza al cliente a 360 gradi”.



I famosi cataloghi gialli, per onorare un ‘commitment’ interno green e paper free, non verranno più stampati, ma saranno sostituiti dal sito www.turbanitalia.it.