14:50

Nuovo capitolo nella travagliata messa a terra del progetto Polis, che oggi è stato presentato a Roma, alla presenza anche del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e dei vertici di Poste Italiane.

Polis, più volte annunciato in passato ma mai realmente decollato, dovrebbe consentire a 16 milioni di italiani di poter chiedere il rilascio del passaporto direttamente all'ufficio postale.

Il progetto, come riporta l’Ansa, è destinato ai comuni con meno di 15 mila abitanti e partirà in via sperimentale in provincia di Bologna, a San Pietro in Casale e Toscanella.



"Grazie alla collaborazione con Poste Italiane, e alla sua capillare rete di uffici sul territorio, stiamo progressivamente spostando il baricentro delle attività del Viminale per renderlo sempre più vicino alle esigenze dei cittadini - ha detto il ministro ricordando l'importanza dei piccoli centri che - ha aggiunto - rappresentano la spina dorsale del nostro Paese".



In totale, a regime, il progetto coinvolgerà 6mila 993 uffici postali in tutta Italia. "Diventiamo punto di riferimento della pubblica amministrazione – ha aggiunto il presidente di Poste, Silvia Maria Rovere -, contribuendo a ridurre i divari tra centri e periferie". Il presidente ha sottolineato anche il "grande contributo alla transazione green" grazie alla riduzione delle emissioni negli uffici.



"Polis - ha concluso - sarà ricordato come un tassello fondamentale del progresso del Paese, soprattutto nel rapporto tra pubblica amministrazione e aziende private".

"Polis - ha aggiunto l'amministratore delegato, Matteo Del Fante - procede rispettando con puntualità la tabella di marcia e suscita grande interesse anche in Europa per il suo valore inclusivo e per la capacità di offrire servizi essenziali al cittadino che risiede in piccoli comuni, mettendolo al pari di chi vive nelle grandi città ed ha facile accesso agli uffici e ai servizi, grazie all'idea innovativa di ufficio postale che funge da sportello unico della pubblica amministrazione".