08:02

Nuovi progetti di espansione per Wilderness, uno dei big player dei safari lusso in Africa. L’operatore, infatti, ha intenzione di raddoppiare le aree sulle quali opera (attualmente 2,3 milioni di ettari) entro il 2030.

Sono partiti, quindi, una serie di nuovi progetti: dopo l’inaugurazione nel luglio del 2023 del primo campo tendato mobile in Tanzania, Wilderness Usawa, nell’aprile di quest’anno l’operatore aprirà il Wilderness Mokete in Botswana e a settembre il Wilderness Bisate Reserve in Ruanda.



Inoltre, sono iniziati i lavori di ricostruzione del Desert Rhino Camp in Namibia e del Tubu Tree e Little Tubu nel delta dell’Okavango in Botswana.



“Siccome crediamo che il nostro modello di turismo di conservazione funzioni incredibilmente bene anche in molti altri luoghi – aggiunge il ceo di Wilderness, Keith Vincent – stiamo guardando a potenziali acquisizioni per la prima volta anche fuori dal continente africano”.