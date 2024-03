Crociere nel Baltico, ritorna la crescita nel 2024

10:04

Tornano a crescere le crociere nei porti del Mar Baltico. Se la situazione geopolitica nel 2023 ha portato a una netta divisione della regione, con i porti dell’area orientale in netto calo in termini di scali di navi da crociera e i porti della zona occidentale invece in crescita, quest’anno sembra che anche le destinazioni orientali tornino ad essere gettonate.

Lo dice la Market Review di Cruise Baltic, che osserva come gli scali orientali dell’area, bloccati e danneggiati dalle questioni geopolitiche negli ultimi anni, stiano vivendo in questo inizio anno un ritorno di popolarità: Klaipeda prevede che il numero di scali aumenterà del 41%, Danzica del 90% e Turku del 133%.



Tra i porti da crociera che si aspettano più scali e ospiti ci sono sia porti popolari che destinazioni più piccole e emergenti, come Arendal dove ci si aspetta un aumento di call del 77%, Nyborg dove si prevede che il numero di call raddoppierà e Helsingborg, dove è attesa una crescita di call del 125%.