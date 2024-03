Sporting Vacanze potenzia la squadra commerciale con Roberto Pagnotta e Marco Rottino

09:32

Continua l’ampliamento del team commerciale di Sporting Vacanze con l’ingresso di Roberto Pagnotta e Marco Rottino a cui verrà affidato lo sviluppo del mercato del Centro-Sud Italia.

"Pochi giorni fa era stato comunicato l’ingresso di Cinzia Giannotto nel nostro staff per l’area Lombardia, Piemonte e Svizzera ed eccoci pronti a condividere ufficialmente la seconda importante novità per il nostro tour operator: la collaborazione con due professionisti dalla grande esperienza per lo sviluppo dell’Italia Meridionale: Roberto Pagnotta e Marco Rottino” dice Daniela Narici, sales manager Italia di Sporting Vacanze.



Andrea Vannucci, general manager spiega: "A loro sarà affidata una sfida importante grazie alla grande professionalità che da sempre li contraddistingue ed alla vasta conoscenza del territorio. Sono sinergie che si basano sulla stima reciproca e su un approccio al lavoro che ci ha trovati allineati sin da subito e siamo sicuri che farà la differenza e renderà ancora più vicino il nostro tour operator alle agenzie del Centro-Sud".